Um Steuern zu sparen, ist also auch ein Kassensturz nötig. Steht etwa die Anschaffung einer Brille oder teuren Zahnersatzes an und die Zumutbarkeitsgrenze ist schon erreicht, machen sich die Ausgaben unmittelbar steuersenkend bemerkbar, wenn sie noch in diesem Jahr erfolgen.

Ist die Zumutbarkeitsgrenze jedoch in weiter Ferne, kann es sich lohnen, die Anschaffung und Zahlung von Brille und Prothese ins kommende Jahr zu verschieben, damit dann der zumutbare Eigenanteil deutlich überschritten wird.