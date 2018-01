Um die Strategie in der Praxis umzusetzen, können Anleger auf kostengünstige Indexfonds setzen. Solche Indexfonds, auch ETFs genannt, bilden schlicht die Wertentwicklung eines bestimmten Index ab, wie zum Beispiel des deutschen Aktien-Leitindex Dax. Fondsmanager, die teuer bezahlt besonders aussichtsreiche Wertpapiere suchen sollen, gibt es hier nicht. Das senkt die Kosten. So fallen bei Indexfonds oft deutlich weniger als 0,5 Prozent laufende Kosten pro Jahr an.