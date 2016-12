Für einen Moment sah es aus, als würde dieses Attentat den Auftakt zum Dritten Weltkrieg bedeuten. Ein türkischer Polizist außer Dienst erschoss am Montagabend den russischen Botschafter Andrej Karlow auf einer Foto-Ausstellung in Ankara. Die Bilder, die ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP schoss, zeigen einen kaltblütigen Mord. Der erst 22-jährige Polizist schoss sein Opfer in den Rücken. Karlow erlag seinen Verletzungen kurze Zeit später.

Die ersten Kommentatoren zogen Vergleiche zum serbischen Attentäter Gavrilo Princip, der im Sommer 1914 den österreichischen Thronfolger erschossen hatte, und so den Ersten Weltkrieg ausgelöst hatte.