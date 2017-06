Die Generalstaatsanwälte des US-Staates Maryland und der Hauptstadt Washington D.C. haben Klage gegen US-Präsident Donald Trump erhoben. Sie werfen Trump vor, gegen die Verfassung verstoßen zu haben, indem er die Verbindungen zu seinem Geschäftsimperium als Präsident nicht gelöst habe.

Brian Frosh und Karl Racine gaben die Entscheidung am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Washington bekannt und bestätigten dabei, dass die Klage bei einem Gericht in Maryland eingereicht worden sei. Sie verwiesen auf Trumps Mietverträge, Immobilien und andere Geschäftsverstrickungen in aller Welt, die nach einer Verfassungsklausel einen Interessenskonflikt darstellten, so die Staatsanwälte.