Trump twitterte dagegen, Scarboroughs Sender MSNBC habe ihn angerufen und gebeten, einen „National Enquirer“-Artikel zu stoppen. „Ich sagte Nein“, berichtet Trump. Scarborough konterte, er könne seine Darstellung mit Hilfe von Text- und Telefonbotschaften von Trump-Mitarbeitern beweisen. „Warum lügen Sie weiter über Dinge, die sich so einfach widerlegen lassen?“, fragte er. „Was stimmt mit Ihnen nicht?“

Drei Spitzenleute des Weißen Hauses hätten ihn im Vorfrühling aufgefordert, Trump um Entschuldigung für seine Berichterstattung zu bitten, berichtete Scarborough. Der „National Enquirer“ arbeite an einer Geschichte über ihn und seine Kollegin Mika Brzezinski. Trump könne mit einem Anruf verhindern, dass sie veröffentlicht werde.

Scarborough und Brzezinski moderieren die Sendung „Morning Joe“ und sind privat liiert. Trump hatte sich am Donnerstag via Twitter über die Berichterstattung in der Sendung beschwert und ihr erbärmliche Einschaltquoten attestiert.