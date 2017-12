Saudi-Arabiens König Salman sowie verbündete Staatschefs sind dem Golf-Gipfel ferngeblieben und haben mit diesem Eklat die Hoffnung auf Entspannung in der Katar-Krise zerschlagen. Statt des Monarchen führte Außenminister Adel al-Dschubair die saudische Delegation am Dienstag bei dem Treffen in Kuwait an, wie die staatliche kuwaitische Nachrichtenagentur Kuna berichtete.

Auch Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Oman schickten nur Vertreter der zweiten Reihe. Zudem wurde damit gerechnet, dass der zunächst für zwei Tage geplante Gipfel bereits am Dienstagabend wieder endet.