„Eine Restrukturierung der Schuldenlast wird notwendig sein“, sagte Lagarde in Brüssel. „Über deren Umfang wird am Ende entschieden, aber über deren Bedingungen muss vorab entschieden werden.“ Voraussetzung für eine IWF-Beteiligung sei zudem, dass die Details der jetzt mit Athen vereinbarten Reformen für 2019 und 2020 festgeschrieben und umgesetzt werden.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt sich weiter nicht auf die von Deutschland geforderte Beteiligung an den neuen Griechenland-Hilfen fest. IWF-Chefin Christine Lagarde machte am Mittwoch zur Bedingung, vorher zu verabreden, wie das Krisenland nach 2018 bei seinen Schulden entlastet wird.

„Wir sind noch dabei zu erarbeiten, unter welchen Bedingungen wir möglicherweise Kredite an das Land geben könnten“, sagte sie. „Soweit sind wir noch nicht. Aber in den letzten Wochen sind wir in die richtige Richtung gegangen. Wir haben erst die Hälfte der nötigen Diskussion geführt.“

Es ist eine klare Ansage der Spitzenrunde um IWF, WTO & Co. - ohne US-Präsident Trump namentlich zu nennen: In der Handelspolitik seien Zusammenarbeit und internationale Regelwerke von größter Bedeutung.

In ihrer Brüsseler Rede gab Lagarde zudem eine optimistische Einschätzung der Weltwirtschaft. Für die Industrieländer habe sich der Ausblick verbessert, die Schwellenländer würden 2017 mehr als drei Viertel zum globalen Wachstum beitragen und weniger entwickelte Länder profitierten von höheren Rohstoffpreisen, sagte IWF-Direktorin Christine Lagarde am Mittwoch in Brüssel. „Alles zusammen genommen, sehen wir eine Weltwirtschaft in beschwingtem Schritt.“ Zahlen werde sie nächste Woche bei der IWF-Tagung vorlegen.