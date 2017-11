 Janet Yellen zieht sich aus Fed-Führung zurück

Die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen will sich nach dem Amtsantritt ihres Nachfolgers Jerome Powell aus dem Vorstand der US-Notenbank zurückziehen. Sie werde ihr Äußerstes tun, um einen reibungslosen Übergang an der Fed-Spitze zu gewährleisten, teilte Yellen am Montag in einem Brief an US-Präsident Donald Trump mit.

Yellens Amtszeit als Fed-Chefin endet am 3. Februar 2018. Sie hätte aber weiter der Führung der Notenbank angehören können. Dort endet ihre Amtszeit erst im Januar 2024.