Der russische Staatschef Wladimir Putin will bei der Präsidentenwahl im kommenden März noch einmal für das Präsidentenamt kandidieren. Das gab Putin am Mittwoch in einer Fahrzeugfabrik in der Stadt Nischni Nowgorod bekannt, nachdem er kurz zuvor bei einem Treffen mit jungen Ehrenamtlichen gesagt hatte, „in nächster Zukunft“ über seine Kandidatur zur Wiederwahl entscheiden zu wollen. Er könne keinen besseren Platz und besseren Augenblick finden, um seine Kandidatur bekanntzugeben, sagte Putin später zu den Arbeitern der Fabrik.

Putins Zustimmungswerte in der russischen Bevölkerung liegen bei mehr als 80 Prozent. Eine Wiederwahl bei der Abstimmung am 18. März dürfte ihm damit so gut wie sicher sein.