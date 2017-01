Kurz nach einem diplomatischen Eklat um den von US-Präsident Donald Trump geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko bahnt sich ein Streit in den Handelsbeziehungen der Länder an. Das Weiße Haus brachte am Donnerstag eine Importsteuer auf Waren aus dem Nachbarland ins Spiel, um das Geld für das Großprojekt hereinzuholen. Mexiko wies dies zurück und warnte die USA vor einem Bumerangeffekt, unter dem letztlich Endverbraucher in Nordamerika zu leiden hätten.

Eine von Mexiko finanzierte Mauer an der Grenze war eines der zentralen Wahlversprechen Trumps. Deren Bau veranlasste er denn auch am Mittwoch per Dekret. Doch betonte Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto, dass sein Land dafür nicht aufkommen werde.