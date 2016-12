 Russland rätselt über Flugzeugabsturz mit Armeechor

Die Passagiermaschine des Verteidigungsministeriums sollte mehr als 60 Sänger des traditionsreichen Alexandrow-Ensembles zu einem Truppenbesuch auf die russische Luftwaffenbasis Hamaimim in Syrien fliegen. Kurz nach dem Start vom Flughafen Adler bei Sotschi stürzte sie aber am Sonntagmorgen ins Meer. Auch der Leiter des Ensembles, Generalleutnant Waleri Chalilow, kam ums Leben. Präsident Wladimir Putin ordnete für Montag Staatstrauer an. Ministerpräsident Dmitri Medwedew sprach von einer „fürchterlichen Katastrophe“.

Der Absturz eines Flugzeugs auf dem Weg nach Syrien mit einem weltbekannten Armeechor an Bord hat Russland einen Schock versetzt. Das Riesenreich trauerte am Montag um die 92 Toten, während Retter das Schwarze Meer nach den Trümmern der Tupolew Tu-154 durchkämmten und Experten nach der Unglücksursache suchten.

Zugleich bemühte sich der russische Inlandsgeheimdienst FSB am Montag, aufkommende Spekulationen über einen Terroranschlag zu dämpfen. Mögliche Ursachen seien Vogelschlag, schlechtes Kerosin, technisches Versagen oder ein Pilotenfehler, teilte die Behörde mit. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, die Version eines Anschlags werde nicht vertieft. Sie stehe „bei weitem nicht an erster Stelle“.

„Es werden Vorbereitungen zur Bergung getroffen“

Vor der Küste des Ferienortes Sotschi suchten eine Armada von mehr als 40 Schiffen, fünf Hubschraubern und 3500 Mann nach Opfern und Wrackteilen. Taucher entdeckten am Montag ein großes Rumpfteil, das etwa 1,6 Kilometer von der Küste von Adler in 27 Meter Tiefe lag. „Es werden Vorbereitungen zur Bergung getroffen“, sagte ein Sprecher.

Die Flugschreiber der 33 Jahre alten Tupolew wurden noch nicht geortet. Am Sonntag waren elf Leichen aus dem Meer geborgen worden. Zehn von ihnen wurden am Montag zur Identifizierung nach Moskau geflogen. Am Sitz des Chores in Moskau legten Trauernde Blumen nieder. Auf der Uferpromenade von Sotschi brannten Kerzen für die Opfer.

Neben den Musikern waren acht Mann Besatzung, neun Journalisten der Fernsehsender NTW, Erster Kanal und Swesda an Bord, dazu Militärs und Beamte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach Putin ihr Mitgefühl aus. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker erklärte in Brüssel: „An diesem heiligen Tag sind meine Gedanken bei den Opfern, ihren Familien und Lieben.“ Auch Papst Franziskus kondolierte.