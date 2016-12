Dabei wäre die kleine Geschichte aus dem Flugzeug viel aufschlussreicher gewesen: Wegen der Laune eines Spitzenfunktionärs mussten sechs oder neun Fluggäste auf den gewohnten und bezahlten Komfort an Bord verzichten. Alltag unter einer schlampigen und bösartigen Diktatur. Und in dieser Weltregion normal.

Genau das ist es, was die meisten Leute seit vier, fünf Jahren nicht mehr ertragen, in Syrien wie in Tunesien, in Ägypten wie im Jemen und den meisten Ölstaaten. Was 2011 geschah, nannten wir den Arabischen Frühling und schauten nicht genau genug hin, weil wir meinten, die Machthaber ließen sich das Recht auf spontane Herumfliegerei in der ersten Klasse einfach so nehmen. Und weil wir meinten, alle anderen, von der Businessclass bis zu den unsichtbaren Putzkräften und den schlagkräftigen militärischen Einheiten in den dunklen Winkeln des Flughafens, würden sich reibungslos auf eine neue, gerechte Neuverteilung der Plätze einigen.