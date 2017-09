von Helmut Michelis

Bahnhof, Kirche, Supermarkt und Hotel sind fast fertig. Doch in Schnöggersburg wird niemand wohnen: Die „Geisterstadt“ wird das größte Zentrum für den Orts- und Häuserkampf in Europa.

In nur fünfeinhalb Stunden haben 3500 Menschen die Buslinie zum ehemaligen Luftkurort Schnöggersburg genutzt – ein einmaliges Angebot beim Tag der Offenen Tür des Gefechtsübungszentrums (GÜZ) des Deutschen Heeres nördlich von Magdeburg. Der Andrang war nachvollziehbar: Die Besucher durften in der Colbitz-Letzlinger Heide erstmals einen Blick auf die Großbaustelle auf dem sonst abgesperrten Truppenübungsplatz werfen. Dort entsteht mitten in der scheinbar endlosen Heide unter anderem die erste U-Bahn-Linie in Sachsen-Anhalt. Fahrgäste wird sie allerdings niemals transportieren. Denn Schnöggersburg ist eine Übungsstadt des Militärs.

Entsprechend dominiert enttäuschendes Betongrau in der weitläufigen Anlage, die in Teilen im kommenden Oktober offiziell an das GÜZ übergeben wird. Fensterscheiben haben die Häuser nicht, auch keine Heizung, geschweige denn Möbel oder Tapeten. Lediglich 19 Bauten werden winterfest gemacht, um der übenden Truppe als Aufenthalts- und Übernachtungsmöglichkeit zu dienen. Rund 1500 Soldaten, so die Bundeswehr, werden gleichzeitig in der Anlage trainieren können. Sie ist etwa so groß wie der Flughafen Düsseldorf und umfasst im Endstadium 520 Gebäude, Straßen und Plätze, ein Industriegebiet einschließlich Wasser- und Umspannwerk und weitere typische Infrastruktur eines urbanen Ballungsraums wie eine Schule oder ein Gefängnis.

Der Flugplatz mit einer 1700 Meter langen Startbahn ist bereits von einem „Transall“-Transporter der Luftwaffe erfolgreich getestet worden. Künftig soll hier die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Krisenlagen und Bürgerkriegen im Ausland geübt werden. Gedacht ist aber an alle heute vorstellbaren Herausforderungen für die Bundeswehr und ihre Verbündeten - von humanitärer Hilfe nach einem Krieg oder einer Naturkatastrophe über eine Stabilisierungsoperation in einer Unruheregion bis hin zu einem längeren Gefecht.

