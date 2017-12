Nach den turbulenten Auseinandersetzungen um die Parteispitze will der AfD-Bundesparteitag in Hannover am Sonntag die Neuwahl der Führung abschließen. Die Delegierten begannen am Morgen ihre Beratungen mit Verfahrensfragen. Auf der Tagesordnung steht die Wahl der sechs Beisitzer für den Vorstand und der Schatzmeister. Mit größeren inhaltlichen Auseinandersetzungen, etwa über das laufende Parteiausschlussverfahren für den thüringischen Landeschef Björn Höcke, wurde nicht gerechnet. Die AfD will nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl ein Signal der Geschlossenheit senden und Flügelkämpfe vermeiden.

Am Samstag waren der Europaabgeordnete Jörg Meuthen und Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland als gleichberechtigte Vorsitzende gewählt worden. Der als gemäßigt geltende Berliner Landeschef Georg Pazderski war mit seiner Kandidatur gescheitert. Er wurde später zum ersten Parteivize bestimmt. Als weitere Stellvertreter konnten sich die Bundestagsabgeordneten Kay Gottschalk und Albrecht Glaser durchsetzen.