Die umstrittenen Dresdner Rede des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke kommt die sächsische AfD teuer zu stehen. Nach dem Auftritt Höckes Mitte Januar, bei dem er eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert hatte, seien mehrer Großspender abgesprungen, bestätigte der stellvertretende Landesvorsitzende Thomas Hartung. „Insgesamt kostet uns diese Veranstaltung deutlich über 100.000 Euro“, hatte Generalsekretär Uwe Wurlitzer nach einem Bericht der „Lausitzer Rundschau“ schon am Dienstag gesagt.

Die AfD will ihren umstrittenen Landesvorsitzenden Höcke loswerden. Der Rechtsaußen unter den Populisten gibt sich bei einem Landesparteitag reumütig. Und verzichtet darauf, weiteres Öl ins Feuer zu gießen.

Höcke hatte im Januar mit Bezug auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Er erntete damals empörte Reaktionen, die er später als „bösartige und bewusst verleumdende Interpretationen“ zurückwies.