Die Stimmung erreichte einen Tiefpunkt, als Laschet 2015 einen ehrenamtlichen Nebenjob als Dozent der RWTH Aachen aufgeben musste. Ein ganzer Satz von Klausuren, die Laschet seine Studenten schrieben ließ, ging verloren. Danach will er die Noten anhand eigener Notizen rekonstruiert haben, verteilte dabei aber auch Noten an Studenten, die gar keine Klausur geschrieben hatten. Die Notizen, auf die Laschet sich bezog, waren für ihn auf Nachfrage auch nicht mehr auffindbar.

20 Prozent Sein, 30 Prozent Schein, 50 Prozent Schwein: Gut möglich, dass Laschet in jenen Tagen mit seinem eigenen Motto gebrochen hat. Ein paar Monate war es recht still um ihn. Er fastete, nahm etliche Kilo ab, schwor auf den Diät-Buch-Bestseller „Schlank im Schlaf“. In den Debatten des Landtages fiel er plötzlich mit ungewohnten Detailkenntnissen auf, seine Attacken gegen die Landesregierung wurden schärfer, relevanter, gekonnt.

Den Durchbruch schafft Laschet beim Landesparteitag im vergangenen Juni in Aachen: Er besteigt das Rednerpult mit drei Stößen Papier, so dick, dass er sie kaum noch tragen kann. Wieder jener gespitzte Mund, mit dem er diesmal einem eher verdutzten Publikum gegenübersteht. Laschet blickt nach links unten in die erste Reihe zu seiner Frau Susanne, die ihn nur selten bei offiziellen Terminen begleitet. Dann legt er los: „Das sind nur drei der Gesetze und Verordnungen, mit denen Rot-Grün unser Land blockiert“, ruft der Oppositionsführer dem jubelnden Saal zu, einer der Stapel fällt ihm vor die Füße. Genüsslich zitiert Laschet aus der Landeskatzenverordnung: „Sofern Tiere versterben, ist das zu berücksichtigen, weil der Tod der größtmögliche Schaden des Tieres ist.“ Diesmal bekommt er 93,4 Prozent. Wohl auch ein ehrliches Ergebnis. Laschet nimmt den Erfolg ganz ruhig entgegen. Wieder der spitze Mund. Ganz so wie damals, als er mit seiner Susanne aus der Traukirche kam. Zum vielleicht ersten Mal in seinem Leben umarmt ihn ein kompletter Saal. Die Landespartei duldet ihn nicht mehr nur. An diesem Tag in Aachen hat sie ihn akzeptiert.

„Der Armin hat sich entspannt“, hieß es danach in seiner Fraktion. „Endlich hört er auch mal zu“, sagt ein anderes Mitglied, das sonst selten Lob für Laschet übrig hat. Wahrscheinlich müsste es besser heißen: nicht „endlich“ sondern „inzwischen wieder“. Denn wenn man Anna Verres fragt, welchen Eindruck sie vor rund zehn Jahren als Praktikantin von Laschet gewonnen hat, sagt die heute 32-Jährige: „Er kann gut zuhören.“ Verres hat keinen Grund, Laschet zu fürchten. Sie kennt ihn ohnehin fast nur noch aus dem Fernsehen. Damals arbeitete sie in der Pressestelle von Laschets Integrationsministerium. Wie war Laschet als Chef? „Respektvoll. Er hat alle mit Namen angesprochen. Sogar mich als Praktikantin.“