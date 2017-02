Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries stellt sich gegen den Vorstoß der SPD-Bundestagsfraktion, gesetzlich ein Maximal-Verhältnis von Vorstandsgehalt zu Durchschnittslohn einzuführen. Zypries sagte der WirtschaftsWoche: „Die Politik sollte nicht ohne Not in unternehmerische Entscheidungen, in die Kompetenz der Aufsichtsräte und die Vertragsfreiheit eingreifen. Wir brauchen mehr Transparenz und klare Regeln. Ich bin allerdings sehr dafür, dass Boni und Pensionen nur begrenzt von der Steuer abgesetzt werden können.“

Zypries ist auch skeptisch, ob Haftpflichtprämien für Manager künftig von diesen selbst bezahlt werden sollen – um diese stärker zur Verantwortung zu ziehen. Sozialdemokratin Zypries, die zwischen 2002 und 2009 Bundesjustizministerin war, sagte: „Ein Verbot der Übernahme der Prämien durch die Unternehmen ließe sich rechtlich und praktisch kaum durchsetzen.“ Sie fügte aber hinzu: „Eine Möglichkeit wäre, Haftpflichtprämien für Versicherungen, mit denen sich Manager von der Haftung freikaufen können, nicht mehr steuerlich absetzbar zu machen.“