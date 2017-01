CSU-Chef Horst Seehofer sieht Deutschland wegen der Flüchtlingskrise gespalten und will die Gesellschaft mit einer „klaren Sprache“ der Union im Wahlkampf wieder zusammenführen. Allerdings ließ er bei einer Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon weiter offen, ob der Versöhnungsprozess mit der Schwesterpartei CDU von Kanzlerin Angela Merkel wie geplant Anfang Februar fortgesetzt wird.

Als einziger unüberbrückbarer Streitpunkt zwischen CSU und CDU gilt Seehofers Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen, die Merkel ablehnt. Wie ein Kompromiss aussehen könnte, blieb auch am Mittwoch unklar. Bisher ist geplant, dass die Spitzen von CDU und CSU am 5. und 6. Februar in München die Grundsätze für ein gemeinsames Programm für die Bundestagswahl im Herbst 2017 festlegen.