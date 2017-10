BerlinBundesaußenminister Sigmar Gabriel macht in der Europa-Politik Front gegen Finanzminister Wolfgang Schäuble und stellt sich an die Seite von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron . Europa brauche Visionen statt Technokratie, heißt es im Entwurf eines Grundsatzpapiers des SPD-Politikers, der auch der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag.

Schäubles Position könne nur als klare Absage an ein neues Europa verstanden werden, wie es Macron vorschwebe, heißt es in dem Papier weiter. Das Bundesfinanzministerium habe allein mit Vorschlägen zur Wirtschafts- und Währungsunion auf Macrons Rede an der Pariser Universität Sorbonne reagiert. „Die Vorschläge laufen Gefahr, als typisch deutsch und als Unterstützung der Finanz-Technokraten wahrgenommen und kritisiert zu werden“, kritisiert Gabriels Grundsatzpapier. „Gerade dieser Weg aber hat in den letzten Jahren zur politischen Isolierung Deutschlands beigetragen und auch zur Unwilligkeit vieler anderer EU-Mitgliedsstaaten, Deutschland bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise zu helfen.“