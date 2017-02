In dieser Woche hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in zwei Studien auf fundamentale gesellschaftliche Probleme verwiesen, deren Lösung zentral ist, wenn wir dauerhaft in einer stabilen und demokratischen politischen und wirtschaftlichen Ordnung leben wollen.

Zunächst wurde am Montag in einer Kurzstudie gezeigt, welche Gründe es dafür geben kann, dass Menschen populistischen Parteien folgen und diese wählen. Die vom Institut benannten Gründe sind die folgenden: