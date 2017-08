Bei seiner Sommertour im Bundestagswahlkampf besucht Bundesminister Gröhe innovative Ärzte und Forscher. Er meidet Themen wie die verschleppte Digitalisierung im Gesundheitswesen. Doch das Problem holt ihn ein.

Gerade eben hat Hermann Gröhe über eine Videoschaltung mit einem Patienten in einer Nieren-Praxis nördlich von Hannover gesprochen. Der Bundesgesundheitsminister steht gut zehn Kilometer weiter südlich in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und besucht die Ärzte, die dem Mann eine Niere transplantiert haben. Seither kümmern sie sich um sein Wohlergehen. Auch über Video, was den Betroffenen Wege spart und hilft, engen Kontakt zu den Fachleuten am Transplantationszentrum zu halten. Schöne neue Welt der Medizin.

Jetzt stellt sich der CDU-Politiker den Transplantations-Medizinern und Fallmanagerinnen an der MHH, die sich mit ihren Patienten digital vernetzen. Beide Seiten haben so weniger Aufwand, aber mehr Informationen und müssen hoffentlich weniger Komplikationen bewältigen. Der beteiligte Medizininformatiker und Chef des IT-Dienstleisters Symeda, Nils Hellrung, sagt, dass seine Firma diesem Patienten-Programm mit dem futuristischen Namen „NierenTx 360°“ eine elektronische Patientenakte bereitstellt. Doch: „Es ist wichtig, dass wir hier keine Insellösung schaffen“, sagt der junge Firmenchef diplomatisch. Er weiß, dass es Patienten auf Dauer wenig nützt, wenn sie Blutwerte oder den digitalen Behandlungsplan nur mit den Uni-Ärzten in Hannover austauschen können. „Wir würden gerne eine Telematik-Infrastruktur nutzen, wenn das denn einmal möglich ist“, argumentiert Hellrung.

Da ist das Thema wieder, bei dem der Minister etwas dünnhäutig reagiert und das er selbst auf dieser Sommertour zu innovativen Medizin-Zentren in Deutschland vermeidet. Der CDU-Politiker reist einen Monat vor der Bundestagswahl quer durch die Republik – einmal von Berlin über Magdeburg und Hannover bis nach Gelsenkirchen und Neuss, seinem Wahlkreis. Gröhe ist keiner, der wie andere Gesundheitsminister vor ihm auch mal öffentlich einen Fight mit Ärzten oder Apothekern sucht. Weil die Wirtschaft gut läuft, muss er zudem keine steigenden Kassenbeiträge verkünden. Alle freuen sich auf ihn, den gut informierten, interessierten Minister. Doch das Thema Digitalisierung verfolgt ihn.

Deutschland hinkt hier im Gesundheitswesen hinterher. Anderswo, in den Niederlanden, der Schweiz und Skandinavien werden Befunde nicht mehr gedruckt und zum nächsten Arzt weitergetragen, sondern übers Netz weitergereicht. Videotermine mit Ärzten sind verbreitet. Krankenkassen bei uns hatten lange wenig Interesse am groß angelegten Umbau. Die offiziellen Ärztevertreter sahen ihren Status durch mehr Transparenz in Gefahr und mauerten mit Hinweis auf den Datenschutz. Doch längst kommt Druck von Patienten und Profis in den Praxen, die endlich bessere Behandlungsmöglichkeiten per Apps und Vernetzung nutzen wollen.