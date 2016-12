Die ökologischen, ökonomischen, sozialen und menschlichen Begrenztheiten werden immer offensichtlicher. Sie zu ignorieren führt zu immer größeren Verspannungen und Konflikten: Wirtschaftswachstum voranzutreiben, von dem nur eine kleine, ohnehin schon extrem reiche Minderheit profitiert, überfordert immer weitere Bevölkerungsschichten und – das ist das wichtigste – die natürlichen Lebensgrundlagen. „Machen wir so weiter, laufen wir gegen Wände“, stellt Meinhard Miegel fest.

Produktive Gesellschaften haben Fachkräftemangel

Die gefährliche Dynamik der neuen, historisch beispiellosen Konflikte, die die Politik mit alten, scheinbar historisch bewährten Antworten eher verschärft als mildert, äußert sich am deutlichsten in der Demografie. Selbst wenn die Zunahme der Weltbevölkerung bis zur Mitte dieses Jahrhundert aufhören sollte, wie es die meisten Demografen erwarten, so bleibt doch das große Ungleichgewicht der Reproduktionsraten bestehen: die weitere Steigerung der Produktivität in den früh industrialisierten Ländern wirkt ganz offensichtlich negativ auf deren Reproduktivität. Gesellschaften, die Menschen in den Dienst der Wirtschaft stellen, statt die Wirtschaft in den Dienst der Menschen, sterben aus. Oder um es in die entmenschlichende Sprache der Ökonomen zu übersetzen: Sie leiden unter Fachkräftemangel. Die unproduktivsten Gesellschaften dagegen sind höchst reproduktiv.