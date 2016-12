„Wenn die Folgen einer aus reiner Gesinnung fließenden Handlung übel sind, so gilt ihm nicht der Handelnde, sondern die Welt dafür verantwortlich, die Dummheit der anderen Menschen oder – der Wille des Gottes, der sie so schuf“, schreibt Weber.

Vor dem Wahljahr 2017 fürchten Politiker, dass Terror und Flüchtlinge sich zu einem Thema vermischen. Warum eine klare Haltung Not tut - sie aber wenig wert ist ohne ein paar unangenehme Wahrheiten.

Demokratie in der Defensive

Politiker reagieren mit emotionalen Phrasen auf Terroranschläge. Doch tatsächlich gewöhnen sich die Menschen an die Bilder des Terrors. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig.

Nun war Max Weber viel zu schlau und zu beschlagen, als dass er jemals für eine Seite Partei ergriffen hätte. Ganz entschieden hält er beide Prinzipien für erlaubt und geboten. Es ist zwar unüberlesbar, dass Weber die größere Achtung vor der Verantwortungsethik hat – aber vor allem deshalb, weil er hinter neun von zehn Gesinnungspolitikern – so wörtlich – „Windbeutel“ vermutet, Menschen, die „nicht real fühlen, was sie auf sich nehmen, sondern sich an romantischen Sensationen berauschen“.

Vielleicht liegt am Ende hier die Erklärung, warum Angela Merkel in diesen schwierigsten Tagen und Monaten ihrer ganzen Kanzlerschaft politisch doch überleben kann: Weil „Windbeutel“ das letzte ist, was man mit ihr Verbindung bringt. Nicht einmal ihre ärgsten Kritiker.