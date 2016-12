Irgendetwas stimmt hier nicht, bemerke ich gegen halb neun am Abend. Eben stand ich fast fünf Minuten Schlange, um Glühwein zu kaufen. Kaum trinke ich den ersten Schluck, leert sich schlagartig der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt – und wer noch hier ist, schaut auf sein Handy. Also greife ich zu meinem iPhone. Die Eilmeldungen springen sofort ins Auge: Ein Lkw ist in einen Weihnachtsmarkt gerast, mitten in Berlin. Nicht in diesen, das hätten wir ja gehört, sondern in einen Markt nahe Ku’Damm.

Und dann setzt eine massenmediale Routine ein: News checken, was überhaupt passiert ist. Präventive WhatsApp an die noch unbesorgten Eltern, dass ich anderswo meinen Glühwein trinke. Schauen, ob Facebook den Safety-Radar schon angeschaltet hat. Wir diskutieren, ob wir gehen oder bleiben – und bleiben. Vor Terroristen knicken wir nicht ein! In diesem Sinne: noch einen Glühwein auf die Freiheit!