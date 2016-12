Der vorübergehend festgenommene Verdächtige wird am Dienstagabend wieder freigelassen. Der Verdacht gegen ihn hatte sich nicht erhärtet. Kurz darauf reklamiert der IS die Tat für sich.

++20.30 Uhr++ Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff für sich in Anspruch genommen. Der Täter sei ein „Soldat des Islamischen Staates“ gewesen, meldete das IS-Sprachrohr Amak im Internet. Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht verifizieren. Sie wurde aber über die üblichen IS-Kanäle verbreitet. Auch die Form der Erklärung entspricht früheren Bekenntnissen der Extremisten. Die Operation sei eine Reaktion auf Aufrufe, die Bürger der Staaten der internationalen Koalition anzugreifen.

++21.04 Uhr++ Nach der Inanspruchnahme des Anschlags durch den IS dringt de Maizière auf Besonnenheit. „Diese angebliche Bekennung des sogenannten Islamischen Staates - das ist ja in Wahrheit eine Terrorbande - haben wir gerade erst bekommen“, sagte der CDU-Politiker. Es gebe Ermittlungsansätze, diese würden verfolgt. „Wir sollten die Sicherheitsbehörden ihre Arbeit machen lassen. Die arbeiten mit Hochdruck. Und niemand wird ruhen, bis nicht der Täter oder die Täter gefasst sind“.

Was wir wissen und was nicht

Nach dem Lastwagen-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ist der zunächst festgenommene Verdächtige wieder frei. Es sei kein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstagabend in Karlsruhe mit. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse hätten keinen dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergeben. Der Mann habe in seiner Vernehmung umfangreiche Angaben gemacht, eine Tatbeteiligung jedoch bestritten. Augenzeugen hätten den Lastwagenfahrer nach dem Anschlag nicht lückenlos verfolgt, die kriminaltechnischen Untersuchungen hätten außerdem bislang keinen Beleg erbracht, dass der Mann im Führerhaus des Lastwagens gewesen sei.

Markus Dröge, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, hat nach dem Terror-Anschlag in Berlin dazu aufgerufen, nicht mit weiterem Hass zu reagieren. „Wir geben dem Terror nicht dadurch Recht, dass wir uns entzweien lassen, nur weil wir in verschieden Kulturen leben“, sagte er am Dienstagabend beim Trauergottesdienst in der Gedächtniskirche. „Wir lassen uns nicht zu Unmenschlichkeit verführen.“

Das Brandenburger Tor ist am Dienstag in Schwarz-Rot-Gold erstrahlt. Auch die rot-weiße Berliner Landesfahne mit dem Bär als Wappentier wurde zeitweise auf das Wahrzeichen projiziert. „Dieses Mal wird das Brandenburger Tor in unseren eigenen Farben angestrahlt“, hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) tagsüber angekündigt. Das Tor waren in der Vergangenheit als Zeichen der Solidarität nach Terrorattacken in anderen Ländern in deren Nationalfarben angestrahlt worden.