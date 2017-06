Die Kritik von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) an der schlechten Personalausstattung mit Richtern und Staatsanwälten in den Ländern ist für den bayerischen Justizminister Winfried Bausback (CSU) nur ein Ablenkungsmanöver. Vielmehr müsse Maas „seit Jahren bei der dringend notwendigen Verbesserung der gesetzlichen Befugnisse in der Terrorismusbekämpfung zum Jagen getragen werden“, sagte Bausback der WirtschaftsWoche. Dazu zählten etwa die Verkehrsdatenspeicherung oder die Quellen-Telefonüberwachung. Im übrigen sei es indiskutabel, wenn Maas meine, die Justizhoheit der Länder in Frage stellen zu müssen.