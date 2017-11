Führende CDU-Politiker wollen die SPD bei einer möglichen Neuauflage der großen Koalition nicht unter Zeitdruck setzen. Sie gehen daher davon aus, dass Verhandlungen frühestens im neuen Jahr beginnen können. Unterdessen gibt es bereits Streit um Forderungen aus der SPD für eine künftige Steuer-, Sozial- und Gesundheitspolitik in einer neuerlichen schwarz-roten Koalition.

So will die CDU für Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten zunächst den SPD-Bundesparteitag vom 7. bis zum 9. Dezember abwarten. Das Gespräch des Bundespräsidenten mit den Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Donnerstag werde ein Start sein, sagte CDU-Vize Armin Laschet am Montag in Berlin. Dann folge der SPD-Parteitag. "Und dann wird man sachlich mit den jeweiligen programmatischen Vorstellungen in Koalitionsverhandlungen gehen, das hoffe ich jedenfalls", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident.