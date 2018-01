Der SPD-Parteitag in Bonn ist vorüber. Und eines kann man nun, mit dem Abstand einer Nacht, sagen: Der Star des Sonntags war nicht Martin Schulz (der am wenigsten), auch nicht Juso-Chef Kevin Kühnert, nicht einmal Andrea Nahles oder Olaf Scholz, die beide kraftvolle, gute Reden hielten (und denen Schulz nun wohl endgültig sein Amt verdankt). Der Star des Tages war der Spiegelstrich.

Genauer gesagt: zahlreiche Spiegelstriche. Sie sind in der Partei mittlerweile zur Chiffre für den parteiinternen Gemütszustand geworden. Sie symbolisieren die Verliebtheit ins programmatische Klein-Klein und das leidenschaftliche Herumklempnern an sozialen Mängeln. Die Welt eines Sozialdemokraten ist sofort ein wenig schöner, kann er ihre Verbesserung nur in einem möglichst langen Papier möglichst fein ziseliert ausformulieren.