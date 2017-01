So nachvollziehbar dieses Argument ist, so unvollständig bleibt allerdings die Studie. Sie sagt nichts dazu, wie der Übergang von privat zu gesetzlich laufen könnte. Zunächst würde es für den Staat teurer, wenn heutige Beamte anders versichert und von ihrem Dienstgeber unterstützt werden. Was wird außerdem aus den mehr als 70 Milliarden Euro an Altersrückstellungen, die privat versicherte Beamte in ihrer Assekuranz angespart haben? Die können sie nicht mitnehmen, weil sie im Privatsystem dazu vorgesehen sind, die stark steigenden Kosten für Gesundheit im Alter abzufedern. Ginge der Staat an dieses Geld heran, wäre schnell der Eigentumsschutz und das Grundgesetz zur Hand. Die Privatversicherer hätten gute Chancen, einen Umbau gegen ihre Interessen zu verhindern.