Die Prüfer beanstanden aber nicht nur die hohen Ausgaben für Leerstand, sondern auch die pauschale Abrechnung mit den Betreibern. Vielen garantierte man gar eine feste Zahl an Übernachtungen pro Monat - und zahlte auch dann, wenn die Betten gar nicht belegt waren. Selbst nicht in Anspruch genommene Verpflegung konnten die Betreiber so oft abrechnen. Auch die Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen bemängeln die Prüfer des Landesrechnungshofes. So habe die Landesregierung Wagniszuschläge von bis zu 30 Prozent in Kauf genommen. Der Betreiber einer Unterkunft habe etwa binnen eines Jahres einen Überschuss von fast 600.000 Euro erzielen können, weil er das kalkulierte Personal nicht in vollem Umfang benötigt habe. Insgesamt hat das Land nach Auskunft des Rechnungshofes bis Ende 2016 1,9 Milliarden Euro für die Flüchtlingsunterbringung ausgegeben.