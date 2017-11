 So tickt die "Generation Mitte"

Die ausgesprochen gute Lage der deutschen Wirtschaft schlägt offenbar auf die Stimmung der Menschen mittleren Alters, die meist im Arbeitsleben stehen, durch. Vier von fünf Befragten Menschen zwischen 30 und 59 Jahren in Deutschland (79 Prozent) bezeichnen ihre Lebensqualität als gut oder sehr gut, vier Prozent mehr als in den beiden Vorjahren. 40 Prozent geben an, dass sich ihre Lebensqualität in den letzten fünf Jahren verbessert hat, nur 17 Prozent erkennen eine Verschlechterung.

Das ist das Ergebnis der Umfrage "Generation Mitte", die das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) im fünften Jahr in Folge im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) durchführte. „Dank der anhaltend guten Konjunktur ist die Generation Mitte mit ihren Lebensumständen so zufrieden wie seit vielen Jahren nicht mehr“, sagte Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher bei der Vorstellung der Studie in Berlin.