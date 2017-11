Der ehemalige CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz – nun Aufsichtsratschef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock – plädiert für eine engere deutsch-französische Kooperation in der Wirtschaftspolitik. Merz sagte der WirtschaftsWoche: „Warum denken Deutschland und Frankreich nicht darüber nach, ob sie – ähnlich wie einst mit Airbus in der Luftfahrtindustrie – ein europäisches Telekom-Unternehmen schaffen, das mit den großen amerikanischen oder anderen globalen Unternehmen im Wettbewerb bestehen kann? Das gleiche gilt für den Breitbandausbau. Da könnten fast alle europäischen Länder besser sein. Warum machen wir daraus nicht ein europäisches Projekt? Oder schauen wir uns den Bankensektor an. Deutschland ist mit regionalen Instituten „overbanked“, zugleich haben wir kein wirklich großes europäisches Finanzinstitut. Die US-Investmentbanken dominieren die Finanzmärkte.“ Merz sagte weiter: „Es gibt zu viel Klein-Klein. Bei den Finanzdienstleistungen, auch in der Industrie gibt es viel zu wenig globalen Spieler aus Europa. In den USA schon, in China entstehen sie. Europa diskutiert noch mit sich selbst.“