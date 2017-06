Wiederverstaatlichungen, öffentliche Investitionen, Sozialismus. Britanniens Jugend erklärt Jeremy Corbyn und seine radikale Linkspolitik zu ihrer Alternative.

Unter seinen Parteifreunden galt Jeremy Corbyn als unwählbar. Vor allem, weil seine Vorstellungen von Wirtschaft und Eigentum all dem widersprachen, was sie selbst – geprägt durch Tony Blairs „New Labour“ der 1990er Jahre – für alternativlos halten (oder muss man bald sagen: hielten?): Primat des Marktes vor staatlicher Regulierung Staat, Primat des privaten Eigentums vor dem öffentlichen. Ex-Premier Tony Blair, der wie kein anderer für dieses „New Labour“ und die scheinbaren Alternativlosigkeiten steht, prophezeite seiner Partei unter Corbyn 2015 die „Vernichtung“.

Anzeige

Die britischen Wähler und vor allem die rund 130.000 neu eingetretenen jungen Mitglieder der Labour-Partei sind da ganz offensichtlich anderer Ansicht. Und nach einer Änderung der Parteiverfassung, bestimmt allein die Parteibasis und nicht mehr die berufspolitische Parteielite den Chef. Diese verjüngte Parteibasis hat mit der Working Class, aus der die Partei vor über hundert Jahren hervorging fast nichts zu tun. Die Fortexistenz der britischen Arbeiterschicht, die älteste der Weltgeschichte, ist in dem weitgehend deindustrialisierten Land ohnehin fraglich. Es sind junge, idealistische Menschen, oft Studenten, ein Milieu, das man an deutschen Universitäten im AStA antrifft, bei NGOs, bei ATTAC und anderen Aktivisten-Organisationen. Diese Leute begeistern sich für Corbyns Politik, die für ältere Semester Erinnerungen an die Labour-Partei der 1970er Jahre wachrufen: Seine Forderungen nach einem Mindestlohn von zehn Pfund in der Stunde, nach massenhaftem kommunalem Wohnungsbau und nicht zuletzt freier Bildung.

Historiker über Jeremy Corbyn : "Der radikalste Labour-Chef seit Menschengedenken" Jeremy Corbyn hat kräftig aufgeholt. Historiker Geppert erklärt, warum der Linke vor allem bei jungen Briten so beliebt ist und wieso eine Wende in der Wirtschaftspolitik bevorsteht.

Corbyn, Jahrgang 1949, gehörte in der Labour-Ära unter dem Altlinken Michael Foot (1980-83) zu den noch Linkeren. Auch heute umgibt er sich mit Beratern und Freunden, die keine Skrupel haben, positiv über Lenin und Trotzky zu sprechen. In dem von Corbyn geprägten Wahlprogramm - „Manifest“ genannt - äußert sich eine „radikale Vision für ein faireres Britannien“. Sein Leitspruch klingt klassenkämpferisch: „For the many – not the few“ – „Für die vielen, nicht die wenigen“. Corbyn bekennt sich offen als Sozialist. Das ist für ihn kein historischer Begriff, sondern Ausdruck einer kollektivistischen Vorstellung von Eigentum.

Großbritannien : Schock-Ergebnis versetzt Wirtschaft in Aufruhr Ziel der Neuwahlen in Großbritannien war es, klare Verhältnisse zu schaffen. Stattdessen herrscht nun Ungewissheit auf allen Ebenen. Das Pfund sackte prompt ab und Unternehmen sind beunruhigt.