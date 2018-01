Herr Ferber, gerade haben die 28 Finanzminister der EU beschlossen, die ohnehin kurze europäische Liste der Steueroasen auf nur noch neun Staaten zusammenzustreichen. Was ist die Schwarze Liste nun noch wert?

Eine Liste, die Steueroasen brandmarken soll, hat nur dann einen Wert, wenn alle Steueroasen innerhalb und außerhalb der Union benannt werden. Wenn es reicht, dass ein Land in einem Brief ankündigt, in Zukunft mit der EU zu kooperieren, um von Liste gestrichen zu werden, dann ist die Liste nichts wert.

Welche Staaten vermissen Sie auf der Liste?

Wir haben klare Erkenntnisse, dass es in der EU auf Madeira, Malta, Zypern und den britischen Kanalinseln Steueroasen gibt. Wir wissen, dass in den Niederlanden und Luxemburg Absprachemöglichkeiten für Steuersonderkonditionen bestehen. All das gehört gebrandmarkt, auch wenn es sich um EU-Länder handelt.