Es sind drastische Worte, die der polnische Außenminister Witold Waszczykowski im Fernsehen wählt: Wenn am Donnerstag über die Personalie Donald Tusk abgestimmt werden, will sein Land die anderen EU-Staaten informieren, dass "der ganze Gipfel gefährdet sein wird." Die Regierung lehne Tusk ab. Der Pole gehört einer Partei an, die im Land in der Opposition sitzt. Die Regierungspartei wirft dem Politiker nun vor, in die Innenpolitik eingegriffen zu haben. Sie wollen deshalb einen Gegenkandidaten aufstellen, für den es bislang aber keine offiziellen Unterstützer in der EU gibt. Ministerpräsidentin Beata Szydlo werde sich für eine Vertagung der Wahl des EU-Ratspräsidenten einsetzen. Diese dürfe angesichts der Zweifel am Kandidaten Tusk nicht voreilig stattfinden, sagte Waszczykowski.



Rechtlich hat die polnische Regierung allerdings keine Handhabe die Abstimmung zu blockieren. Der EU-Ratspräsident wird mit qualifizierter Mehrheit gewählt - eine fehlende oder ablehnende Stimme Polens würde also nicht zwangsläufig zur Nicht-Wahl von Tusk führen. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen am Donnerstag entscheiden, ob Tusk bis Ende 2019 Ratschef bleiben soll. Erstmals könnte der Ratspräsident ohne Unterstützung seines Herkunftslandes gewählt werden.