Die Zentralregierung in Madrid hatte Puigdemont und sein regionales Kabinett vor einer Woche entmachtet, nachdem im Regionalparlament in Barcelona einseitig und entgegen der spanischen Verfassung die Abspaltung von Spanien erklärt worden war. Das katalanische Parlament wurde von der Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy aufgelöst, Neuwahlen wurden für den 21. Dezember ausgerufen.

Die katalanische Unabhängigkeitskrise hat sich zu einer grenzübergreifenden Kontroverse ausgeweitet. Eine spanische Richterin ordnete einen europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten und nach Brüssel geflohenen Regionalregierungschef Carles Puigdemont an, woraufhin die belgische Justiz den Antrag prüfte. Die große Frage war am Samstag, wie lange Puigdemont einen Auslieferungsprozess hinauszögern und sich der spanischen Rechtsverfolgung entziehen kann.

Wie Lamela am Freitag erklärte, werden Puigdemont und die vier Ex-Minister von der spanischen Justiz wegen Rebellion, Auflehnung, Veruntreuung und zwei weiteren Straftatbeständen gesucht. In Belgien wird der Haftbefehl derzeit geprüft, wie ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft, Eric Van Der Sijpt, der Nachrichtenagentur AP am Freitag sagte. Diese Prüfung könne möglicherweise schon am Samstag, aber auch erst am Sonntag oder Montag abgeschlossen sein, sagte er. „Wir sind nicht in Eile.“

Laut Rechtsexperten könnte der gesamte Prozess in Belgien - von der Festnahme Puigdemonts bis zur Auslieferung - rund zwei Monate dauern. Bei Vorliegen eines internationalen Haftbefehls muss der Betroffene in Belgien demnach innerhalb von 24 Stunden vor einen Untersuchungsrichter gebracht werden. Der Auslieferungsprozess dürfte nach belgischen Justizkennern 15 Tage in Anspruch nehmen. Falls Puigdemont in Berufung ginge, dürfte sich der Zeitraum um 45 Tage verlängern. Dann würde Puigdemont Belgien nicht vor Anfang Januar verlassen - also nach der auf den 21. Dezember angesetzten Parlamentswahl in Katalonien.

Puigdemont ist laut eigenen Angaben bereit, mit den belgischen Behörden zu kooperieren, nicht aber mit der spanischen Justiz, in die er sein Vertrauen verloren habe. Dass er Spanien verlassen habe, stelle keine Flucht dar, erklärte er im belgischen Rundfunk. Er sei in Belgien, weil es unmöglich sei, seine rechtliche Verteidigung in Spanien vorzubereiten.