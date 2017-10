Erst in letzter Minute am vergangenen Donnerstag beginnen sie die Flucht nach vorne, weil sie ihre Aktienkurse fallen und unüberwindbare Gefahren im Markt sehen: „Wir denken an unsere Kunden und an die Sicherheit ihrer Einlagen,“ heiβt es bei den größten Banken der Region, Banco Sabadell und Caixabank.

Der Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont, will am Ziel einer Unabhängigkeit von Spanien festhalten. Er setze diesen Prozess aber aus, um in den nächsten Wochen einen Dialog und eine Vermittlung einzuleiten.

Das hatte zahlreiche weitere Verlegungen von Geschäftsstellen anderer großer Firmen wie Abertis und Gas Natural zu Folge, aber auch vieler kleinerer mittelständischer Unternehmen wie Naturhouse (siehe Grafik). Dessen Eigentümer Félix Revuelta hatte schon Anfang August diesen Schritt gewagt und die Geschäftsstelle nach Madrid verlegt: „Wir Unternehmer wollen Ruhe und in Katalonien gibt es die nicht.“

Revuelta war auch einer der Hauptakteure bei der erfolgreichen Pro-Spanien-Demo am Sonntag in Barcelona. Natürlich dürfte hier auch Druck der Madrider Regierung geholfen haben, diese nicht einfachen unternehmerischen Entscheidungen zu treffen und klar Stellung zu beziehen. So konnte der spanische Premier Mariano Rajoy nach dem umstrittenen Einsatz der Nationalpolizei in Barcelona am 1. Oktober in der vergangenen Woche wieder Oberwasser in dem sich gefährlich zuspitzenden Konflikt gewinnen.