 Andrej Babiš gewinnt Parlamentswahl

Das Ergebnis der Parlamentswahl in Tschechien ist deutlich: Der populistische Milliardär Andrej Babiš und seine ANO-Bewegung haben die Abstimmung klar für sich entscheiden. Die ANO lag nach Auszählung aller Stimmen durch das tschechische Statistikamt bei 29,6 Stimmen und sicherte sich damit 78 von 200 Sitzen. Um Längen ließ sie andere Parteien hinter sich zurück. „Das ist ein riesiger Erfolg“, sagte Babiš am Samstagabend in Prag.

Nach der Wahl wiederholte der tschechische Analyst Michal Klima im tschechischen Fernsehen Befürchtungen, nach denen das Land deutlich nach rechts - hin zu Europas Skeptikern - rutschen dürfte. Mit Blick auf mögliche Koalitionsverhandlungen mit Tomio Okamura sagte Klima, dann stehe Tschechien vor schweren Zeiten. Okamura, Spitzenkandidat der radikalen Partei Freiheit und direkte Demokratie, will den Islam verbieten und ein Referendum zum Austritt aus der EU abhalten. Zunächst muss aber der tschechische Präsident die Regierungsbildung beauftragen, angesprochen wird üblicherweise der Chef der stärksten Partei.