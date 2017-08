Neben ihrem Potenzial für Dinge wie Effizienz und Produktivität lässt sich ML und KI auch in der Bildung einsetzen. Duolingo, ein Anbieter kostenloser Sprachkurs-Apps, nutzt Text-zu-Sprache Algorithmen, um die Aussprache der Lernenden zu beurteilen und zu korrigieren. In der Medizin unterstützt KI den Arzt bei der Analyse von Röntgen-CT oder MRT Bildern. Auch die Weltbank nutzt KI, um Infrastrukturprogramme, Entwicklungshilfe und andere Maßnahmen künftig zielgerichteter einzusetzen.

Trotz all dieser Entwicklungen stehen viele in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik dem Fortschritt von ML und KI kritisch gegenüber. Es gab Warnungen vor einer Superintelligenz, die unsere Zivilisation gefährdet – und diese haben ihre Öffentlichkeitswirkung nicht verfehlt. Doch sollte weder Hysterie noch Euphorie in der öffentlichen Debatte die Oberhand gewinnen. Was wir stattdessen brauchen, ist eine pragmatisch-optimistische Sicht auf die sich abzeichnenden Möglichkeiten.

KI ermöglicht es, in unserer Arbeit von Aufgaben loszuwerden, die unserer Gesundheit schaden oder in denen Maschinen uns überlegen sind. Nicht mit dem Ziel, uns selbst abzuschaffen. Sondern um persönlichen und wirtschaftlichen Freiraum zu gewinnen – für zwischenmenschliche Beziehungen, unsere Kreativität und alles, was eben wir Menschen besser können als Maschinen. Danach sollten wir streben, ansonsten vergeben wir am Ende die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenziale, die sich uns eröffnet hätten.