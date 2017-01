Besucher der CES in Las Vegas konnten im Januar 2016 einen Ausblick auf das zukünftige Cockpit werfen. Noch mehr zeigt der Q8 Concept in Detroit. Die Instrumente sind dabei ebenso animiert wie die beiden Bedieneinheiten in der Mittelkonsole. Schalter gibt es nur noch für Zentralfunktionen wie Warnblinkanlage oder Einparkhilfe. Einen weiteren Schritt nach vorn sollen nicht nur die Innenraumqualität und die Vernetzung, sondern auch Platzangebot im Fond und die Fahrerassistenzsysteme machen. Bis Tempo 130 soll es im Audi A8 und seinem kleineren Gefolge bald teilautonom gehen.