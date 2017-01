Mobileye ist kein weltbekannter IT-Konzern, gemessen am Knowhow sind die Israelis beim autonomen Fahren aber ein ganz Großer. Die Kameratechnik von Mobileye kommt bei zahlreichen Autokonzernen zum Einsatz, etwa auch bei Assistenzsystemen Daimler und Volkswagen.

Zusammen mit BMW und Intel arbeitet Mobileye daran, die Technik so zuverlässig zu entwickeln, dass sie eben nicht nur als Assistenzsystem, sondern als Basis zu autonome Fahrten ohne Mensch am Steuer verwendet werden kann. Bis 2021 will das Trio die Serienreife erreicht haben.