Das Ergebnis ist da. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat geprüft und den Abgasausstoß der BMW -Dieselmodells 320d für gesetzeskonform befunden. Großes Aufatmen bei BMW: Die Anschuldigungen der Deutschen Umwelthilfe, die zur Überprüfung durch das KBA führten, seien nun bewiesener Quatsch, heißt es in München. Zu „100 Prozent in Ordnung“ sei der 3er-BMW.

Bei der Standard-Messung im Labor ist das Auto sauber. Dass es beim Normalbetrieb auf der Straße ein Vielfaches der gesundheitsschädlichen Stickoxide emittiert, stört das KBA nicht. Das muss es auch nicht, denn das Gesetz verlangt nur die Einhaltung der Werte im Labor. Wenn das Auto auf der Straße munter die Abgasreinigung drosselt – weil es bergauf geht, weil das Auto anfährt oder überholt, weil heiße oder kühle Außentemperaturen herrschen oder auch nur, weil der Fahrer ein bisschen mehr aufs Pedal tritt, weil die Freude am Fahren ein wenig mit ihm durchgeht – dann ist das nicht das Problem des KBA und auch nicht von BMW . Denn wann immer der Motor ein bisschen stärker gefordert wird, kann die Abgasreinigung laut Gesetz gedrosselt werden.

Die Autobauer nennen das „Motorschutz“, obwohl es laut Motorexperten seit vielen Jahren gar keine Notwenigkeit für die diesen „Schutz“ mehr gibt. Aber diese Motorschutz-Lücke lässt nun mal das Gesetz – zumindest, wenn man es so liest wie das KBA. Die Europäische Union oder der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages vermögen die von den Autoherstellern so geschätzte Lücke nicht zu erkennen.

Was also kann der 3er-BMW? Er kann den Zulassungstest nach den Kriterien des NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) einhalten und übertreibt es mit dem angeblichen Motorschutz nicht mehr, als dem KBA lieb ist. Damit ist der Wagen vielleicht kein Fall für den Staatsanwalt. Aber zu 100 Prozent in Ordnung ist er noch lange nicht.