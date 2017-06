Anfang des Jahres war Volkswagen-Manager Oliver Schmidt am Flughafen von Miami in Florida von der US-Bundespolizei FBI festgenommen worden. Er war bei VW bis März 2015 in leitender Funktion mit Umweltfragen in den USA betraut, auch danach war er in Neußers Stab von Wolfsburg aus weiter daran beteiligt, die Schummelsoftware vor den Behörden zu verheimlichen. Ihm drohen bis zu 169 Jahre Haft.

Was bedeutet das für die Gesuchten jetzt?

Die Fahndung läuft offenbar über die internationale Polizeiorganisation Interpol. Die fünf in den USA Angeklagten könnten Deutschland nicht mehr verlassen, weil sie in einem anderen Staat wohl festgenommen und dann möglicherweise in die Vereinigten Staaten überstellt würden. Interpol in Lyon wollte sich auf dpa-Anfrage nicht äußern. Deutschland wird die fünf Manager nicht ausliefern.

Warum wird Deutschland die Manager nicht ausliefern?

Weil es so im Grundgesetz festgeschrieben ist. "Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden", heißt es in Artikel 16. Laut dem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" liegt die "Red Notice", wie die internationale Fahndung bei Interpol heißt, dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden bereits vor. Dort wird aber nicht weiter vorgegangen, die Fahndung endet quasi beim BKA.