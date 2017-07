PSA will die insgesamt 2,2 Milliarde Euro schwere Opel-Übernahme vom bisherigen Eigentümer General Motors noch in diesem Jahr abschließen. Die Detroiter Konzernmutter hatte nach immer neuen Verlusten zuletzt die Reißleine gezogen und ihr Europageschäft mit Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall zum Verkauf gestellt. Peugeot will mit der Übernahme näher an Europas Branchenprimus Volkswagen heranrücken. Bisher liefert sich PSA ein Kopf-an-Kopfrennen mit dem französischen Konkurrenten Renault um Platz zwei in Europa. Peugeot-Chef Carlos Tavares will die Kosten des gemeinsamen Konzerns durch die Vereinheitlichung von Fahrzeug-Architekturen senken und den Absatz durch weitere Modelle in den nächsten Jahren steigern. So soll Opel langfristig profitabel werden.