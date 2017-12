Es sei eine entsprechende Klausel für Nachforderungen in den Vertrag eingebaut worden, erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen in Paris. "Tavares wusste von Anfang an, dass GM nicht ganz ehrlich sein würde, deshalb die Klausel“, sagte ein Insider dem Magazin. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, Tavares wolle von GM mindestens 500 Millionen Euro des Kaufpreises von 1,3 Mrd. Euro zurückfordern. PSA sehe sich getäuscht, was die Abgasstrategie von Opel angeht.