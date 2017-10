Zunächst der Status quo: Bislang sind die Komponentenwerke nach Marken gegliedert. VW hat seine Motorenwerke, Audi auch. All diese Werke, die neben Motoren auch etwa Getriebe, Sitze und Fahrwerksteile fertigen, werden jetzt markenübergreifend zusammengefasst. In der neuen Konzernsparte bündeln sich so 56 Werke weltweit mit 80.000 Mitarbeitern. Der Konzern bestätigte inzwischen "Handelsblatt"-Informationen, laut dem die Komponente von Thomas Schmall geleitet werden soll. Der 53-jährige Manager führte bisher den Zulieferbereich bei der Konzernmarke VW.

Wieso macht VW das?

In erster Linie um Kosten zu sparen. Mit einer einheitlichen Organisation sollen Doppelarbeiten vermieden werden. Zudem sollen in der Komponentensparte verschiedene Marken "koordiniert" am Einstieg in die Elektromobilität arbeiten. Das ist auch notwendig, denn bei der Elektromobilität hat der Konzern Rückstand und derzeit laufen viele E-Projekte unter anderem bei VW, Audi, Skoda und Porsche. Dazu kommt: Von dem Volumenwachstum elektrischer Modelle sind die Komponentenwerke stärker betroffen als die reinen Fahrzeugwerke zur Montage der Autos: Verbrennungsmotoren und Getriebe werden dann immer weniger benötigt.

Was sagt dann der Betriebsrat zu der Umstrukturierung?

Er ist dafür, die Ausgliederung der Komponentenwerke ist eine alte Forderung des Betriebsrats. Der mächtige Betriebsratschef Bernd Osterloh weiß, dass die Komponentenwerke produktiver werden müssen, sonst drohen härtere Einschnitte. "Wir wollen die Komponente als strategisches Geschäftsfeld des Volkswagen-Konzerns weiter stärken und ausbauen", sagte Osterloh jetzt dem "Handelsblatt". Die Beschäftigung in den Komponentenwerken lasse sich nur über eine "offensive Strategie" langfristig sichern.