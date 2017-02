Volkswagen will einem Bericht zufolge etwa 2000 Leiharbeiter einstellen. Der Autobauer wollte sich nicht dazu äußern.

In den Streit um die Zukunft der Leiharbeiter bei Volkswagen kommt einem Zeitungsbericht zufolge Bewegung. Es gebe eine Zusage von VW, etwa 2000 Leiharbeiter einzustellen, berichtete das "Handelsblatt" vor einem Treffen von Betriebsrat und Management am Montag ohne Angaben von Quellen. Möglicherweise könne das Unternehmen noch zu weiteren Zugeständnissen bereit sein. Der Autobauer wollte sich nicht dazu äußern. Ein Sprecher verwies lediglich auf ein Schreiben von VW-Markenchef Herbert Diess an die Mitarbeiter aus der vergangenen Woche. Darin bedauert das Unternehmen, dass es nicht wie gewohnt Leiharbeiter in großer Zahl an Bord nehmen könne.

Die wirtschaftliche Lage lasse dazu im Moment wenig Spielraum, heißt es in dem Schreiben. Die Übernahme von Leiharbeitern in größerem Maße wurde nochmals den Abbau-Druck auf die Stammbelegschaft erhöhen. Darüber hinaus kümmere sich Volkswagen in Hunderten von Einzelfallen um Lösungen für Leiharbeiter.

