„Volkswagen will Opfer der früheren Militärdiktatur in Brasilien finanziell entschädigen“, sagte VW-Chefhistoriker Dieter Landenberger der WirtschaftsWoche. Personalvorstand Karlheinz Blessing werde deshalb im Dezember nach Südamerika reisen. Die Entschädigungssumme sei noch „Gegenstand unserer derzeitigen Verhandlungen mit der brasilianischen Generalstaatsanwaltschaft“, sagt Landenberger.

Brasilien wirft VW vor, in der Zeit der Militärdiktatur (1964–1985) mit Polizei und Geheimdiensten kooperiert zu haben. VW soll vermeintliche Regimegegner in der Belegschaft bespitzelt und an die politische Polizei ausgeliefert haben. Verhaftete Mitarbeiter seien monatelang gefoltert worden.