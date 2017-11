Die Führungskrise bei den Sparkassen dauert an. Vertreter der Regionalverbände berieten am Dienstag in Hannover über Konsequenzen aus der Steueraffäre von Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon. Ergebnisse wurden nach der Sitzung offiziell nicht bekannt. Der Sparkassenverband Niedersachsen und andere Untergliederungen wollten sich nicht äußern. Eingeladen zu dem Treffen hatte Fahrenschons Stellvertreter, der niedersächsische Sparkassenpräsident Thomas Mang.

Nach Medien-Berichten sind die Tage von Fahrenschon an der Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) allerdings gezählt. So schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Sparkassenkreise, es fänden derzeit „vernünftige Gespräche“ über einen Amtswechsel statt. Wie der Rückzug erfolgen kann, werde derzeit verhandelt.