Die Entschädigungen für betroffene Passagiere kosten Air Berlin nicht nur das letzte Vertrauen der Passagiere, sondern auch verdammt viel Geld . Nach Berechnungen auf Basis der Zahlen der führenden Fluggastportale lagen die Ausgaben in diesem Jahr schon jetzt bei mehr als 20 Millionen Euro. Das berichtet die WirtschaftsWoche exklusiv . Bisher hatte Air Berlin laut Insidern gerade einmal gut 30 Millionen für das Gesamtjahr eingeplant.

Der gescheiterte Deal sorgt unter den Mitarbeitern für große Verunsicherung. Gewerkschafter fordern vom Management, den Mitarbeitern umgehend und ehrlich die Lage zu beschreiben. "Sie müssen die Beschäftigten informieren, was Fakt ist", sagte die für den Betrieb zuständige Verdi-Sekretärin Anja. Im Moment wisse niemand, wohin die Reise gehen soll.

In die angespannte Lage platzte am Donnerstag gleich die nächste Hiobsbotschaft: Die Pläne für einen gemeinsamen Ferienflieger von Tuifly, Air Berlin und Niki sind offenbar gescheitert. Air Berlins Großaktionär Etihad hat die Gespräche mit dem Tui-Konzern platzen lassen .

Die Not bei Air Berlin ist so groß, dass Thomas Winkelmann schon wieder bitten muss: Diesmal ganz offen um die Hilfe der Politik. Air Berlin hat bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags eingereicht. Ein solcher Schritt ist der übliche Weg für den Fall, dass Unternehmen in einem zweiten Schritt dann tatsächlich einen Bürgschaftsantrag stellen.